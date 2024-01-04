Мобилизация в Украине: военный эксперт объяснил, как "людоедский" законопроект превратить в "вегетарианский"

Скандальные положения документа могут "сгладить"

Резонансный законопроект об изменениях в порядок мобилизации будет доработан. В результате этого изменения, которые предлагаются в документе, станут менее резкими.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны и безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, к внесению изменений в этот законопроект может приобщиться и президент.

"Озвученные неофициально цифры (ни политики, ни военные не захотели взять на себя ответственность) в 500 тысяч необходимого пополнения вызвали шок и трепет. Плюс – остановки на блокпостах, массовая раздача повесток и сейчас реально пугают гражданское население. Что уж говорить о предложенном усилении наказаний", — отметил Ступак.

Но эксперт уверен – благодаря тому, что общественность так мощно обсуждает этот законопроект, он выйдет в конце концов очень "вегетарианским". Он выразил мнение, что многие нормы в этом законопроекте будут "сглажены и округлены".

"В результате законопроект не будет таким резким, взрывным. Допускаю также, что президент возьмет на себя ответственность – и снизит цифру необходимых для мобилизации людей с 500 до 300 тысяч. Тем самым повышая себе рейтинг", — подчеркнул Ступак.

Детальнее о ситуации вокруг мобилизационного законопроекта читайте в материале "Телеграфа": "Усиление мобилизации в Украине: что стоит за политическими танцами вокруг законопроекта".

Напомним, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук из "Слуги народа" сообщила, что законопроект о мобилизации не будет выноситься на голосование Верховной Раде в оригинальном виде.