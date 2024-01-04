Война забрала жизнь украинского боксера: больше года числился пропавшим без вести
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Спортсмен отдал самое ценное за независимсоть Украины
На войне против российских оккупантов погиб боксер из Николаева, воспитанник СДЮСШОР-6 Артем Хан. Накануне жизнь за Украину отдал мастер спорта по боксу.
О смерти Героя сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины в telegram. Спортсмен пропал без вести еще в начале полномасштабного вторжения РФ, а его гибель подтвердили только недавно.
22-летний Артем воевал в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на Изюмском направлении. С апреля 2022 года он считался пропавшим без вести.
"Вечная память Артему и всем павшим в этой войне!" — выразили соболезнования в Федерации.
Напомним, на фронте погиб украинский судья по боксу международной категории Эльчин Мурадов, попавший под артиллерисйский обстрел захватчиков. Кроме того, жизнь за родину отдал мастер спорта, обладатель Кубка Украины по боксу и член сборной Украины Андрей Огородник.
Ранее сообщалось, что в боях с российскими оккупантами на Донбассе во время выполнения боевого задания погиб мастер спорта Украины по хортингу, боксер Дмитрий Войтюк.