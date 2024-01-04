России мало не покажется? В ЕС сделали важное заявление о предоставлении оружия Украине

На встрече министров иностранных дел будут приняты трудные решения

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеф Борель провел разговор с главой Министерства иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Он отметил, что среди тем разговора было усиление воздушных атак со стороны РФ на гражданскую инфраструктуру Украины.

Масштабные обстрелы России вызывают серьезную обеспокоенность и мотивируют к принятию "тяжелых решений". Об этом он сообщил вечером среды, 3 января.

"Мы согласились с необходимостью усиления военной поддержки Украины, в том числе ракетами большой дальности и зенитными ракетами. Мы также обсудили пути усиления мер против обхода санкций, поскольку значительно возросший европейский экспорт в третьи страны может быть реэкспортирован в Россию", — написал глава дипломатии ЕС в Twitter.

Более того, глава МИД Польши Радослав Сикорский распространил заявление Жозефа Бореля, добавив: "действительно, мы согласились, что жертвы агрессии имеют право защищаться".

Также он поблагодарил высокого представителя ЕС за поддержку Украины и отметил, что ожидает "принятия трудных решений" на встрече министров иностранных дел, которая должна состояться в январе.

Ранее "Телеграф" писал, что в НАТО осудили массированные атаки по Украине, которые российские оккупанты совершили за последнюю неделю. Там пообещали, что и дальше будут поддерживать Украину и укреплять ее обороноспособность.