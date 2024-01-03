"Должны быть готовы к марафону": нардеп рассказал о планах России на 2024 год

Конец гнилого путинского режима не за горами

Кремль не покидает своих планов уничтожить Украину и оккупация территорий один из главных инструментов в этой борьбе. Война в 2024 году будет еще жарче и жестче, ведь Россия значительно увеличила собственный военный бюджет и в дальнейшем проводит мобилизацию.

По многим показателям агрессор и дальше будет пытаться реализовать начальный сценарий против Украины. Об этом сообщил в своем интервью OBOZ.UA народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

"Его (Путина — ред.) конечная цель даже не удержание оккупированных территорий, а уничтожение Украины как государства и его народа", — сказал он.

Мережко отметил, что эта война уже не только о целостности государства и территорий, но и о существовании украинцев как нации. Поэтому понятно, что одной из целей Украины является создание таких условий и гарантий безопасности, которые бы надежно защитили страну в дальнейшем от возможности повторения российской агрессии.

Он также добавил, что прогнивший путинский режим не такой уж непоколебимый и монолитный, что доказывает неудачное "восстание" Пригожина.

"Как оказалось, никто не хочет защищать Путина, когда возникает реальная угроза его существованию", — отметил Александр Мережко.

Депутат также подчеркнул, что нынешняя ситуация внутри РФ напоминает ему конец брежневского правления. Поэтому Украине нужно выстоять и стараться усиливать давление на агрессора снаружи, чтобы ускорить его падение.

"При этом мы должны быть готовы к марафону. Хотя интуитивно я чувствую, что конец путинского режима неотвратимо приближается", — добавил Мережко.

Ранее Телеграф писал, что Украина сближается с Индией, которая является важным иностранным партнером для РФ.