Не только убить украинцев: эксперт назвал цель российских обстрелов

Тактика россиян предсказуемая, говорит авиационный эксперт

Российские солдаты атаковали Украину ракетами "Кинжал", которых насчитали 10 штук. Таким образом враг не только пытается нанести урон гражданской и военной инфраструктуре, но и хочет добраться до систем ПВО Patriot.

Такое предположение озвучил авиационный эксперт Константин Криволап в комментарии 24 каналу. По его словам, в целом Россия охотится за любыми системами ПВО, в том числе и за ЗРК SAMP/T и IRIS-T.

"Они сейчас пытаются добраться до Patriot. Это – главное. Если есть военная цель, то только такая. И вообще, к средствам ПВО", – предположил Криволап.

Он также проанализировал прошлую атаку на Украину, которая состоялась 29 декабря. Тогда армия РФ выпустила сначала ракету Х-59, а следом за ней четыре Х-31П, которые способны уничтожать радиолокационные станции. Если вражеские самолеты сбрасывают недалеко от линии фронта ракету Х-59, то могут включиться в работу дополнительные системы ПВО. А это и есть целью оккупантов, ведь у западных ЗРК высокий показатель уничтожения вражеских ракет.

"Они включаются. Х-31П догоняет там, пытается сбить наши системы ПВО. С помощью "Кинжалов" они хотят все же добраться до SAMP/T или IRIS-T, ведь эти системы показывают высокие степени поражения", – убежден Константин Криволап.

Что касается тактики россиян, то, как считает авиационный эксперт, она предсказуемая и понятная. Сначала они запускают БПЛА, которые обнаруживают системы ПВО, а после бьют крылатыми ракетами, чтобы прорвать воздушную оборону.

"ПВО истощается тогда, когда мобильные группы пропускают "Шахеды" и начинают работать больше ракетами ближнего и среднего радиуса действия. Уже потом, когда достаточно истощена ПВО, когда прошли крылатые ракеты, их догоняют "Кинжалы" или "Искандеры-М", – подытожил авиационный Константин Криволап.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько человек пострадали из-за атаки на Киев. В некоторых районах столицы и области частично исчез свет.