Обстрел гостиницы в Донецке: оккупанты ищут "информаторов", а в сети появилось видео последствий

Украина не заявляла о причастности к обстрелу Донецка

После взрыва в гостинице "Донбасс палас" во временно захваченном Донецке вечером 31 декабря оккупанты усилили давление на украинцев. Россияне якобы ищут информаторов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что оккупанты увеличили количество блокпостов в городе и усилили патрулирование.

Особое внимание они уделяют владельцам украинских паспортов, отказавшихся получать российское гражданство. В центре отметили, что по факту главной целью театрализованного действа является не поиск информаторов.

Отмечается, что оккупанты просто в очередной раз нашли повод для репрессии украинцев и последующей принудительной паспортизации. В Центре национального сопротивления подчеркнули, что каждый, кто причастен к давлению на украинцев, понесет ответственность за свои преступления против нашего народа.

Также отметим, что в сети появилось видео, где, как утверждается, показаны последствия удара по гостинице. На кадрах можно увидеть поврежденный фасад здания.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на временно оккупированных территориях Украины все больше групп российских спецслужб и военных привлечены к поиску украинского подполья. В частности, фиксируется усиление контрдиверсионного режима окупантов в Херсонской области.