Сбивали фактически вслепую: пограничники показали удачную работу по "шахедам" в Одесской области
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Пока вы спали, они работали
Ночью, 1 января, российские войска снова цинично обстреливали территорию Украины беспилотниками. Нашим пограничникам удалось ликвидировать 4 вражеских БПЛА. Все они были сбиты над Одесской областью.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины. Как отмечают в ведомстве, в новогоднюю ночь пограничники уничтожали вражеские "шахеды" фактически вслепую.
"Четыре вражеских беспилотника приземлили пограничники Одесского отряда, еще один — военнослужащие Морохранения Госпогранслужбы", — говорится в сообщении.
Добавим, по информации главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате атаки зафиксированы прямые и осколочные попадания в жилые дома. В одной многоэтажке возник пожар. Спасатели ее ликвидировали.
Известно об одном погибшем и восьми пострадавших жителях. Трое из них ранены, остальные получили помощь на месте.
Кипер написал, что часть дронов около полуночи враг сознательно направил на жилые кварталы спальных районов Одессы и пригород, где люди в собственных домах собирались семьями встретить Новый год. В результате падения сбитых БпЛА повреждено по меньшей мере 3 многоквартирных высотных дома, 3 частных дома, хозяйственные постройки.
В одном из припортовых терминалов в результате попадания вспыхнул оперативно ликвидированный пожар. Люди не пострадали.
Кроме этого, 1 января в Хмельницкой области в результате атаки вражеских БПЛА ранения в виде открытого повреждения грудного отдела позвоночника получил несовершеннолетний ребенок. Ее госпитализировали в больницу.