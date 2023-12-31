"Киев остается приоритетной целью": в КГВА рассказали, как столицу готовят к обороне

Россияне могут повторить попытку атаки Киева

Хотя в настоящее время Киев не находится на линии боевого столкновения, но в местные власти понимают, что украинская столица всегда будет оставаться приоритетной целью для россиян, а потому там проводится комплекс мероприятий по фортификации.

Как говорится в отчете главы КГВА Сергея Попко по итогу 2023 года, важно помнить о том, что война продолжается во всей Украине, а не только на линии фронта.

"Почти 2 года полномасштабной войны научили нас главному – бешеный враг не откажется от своих планов уничтожить Украину. А Киев есть и будет приоритетной целью №1 для противника", — говорится в сообщении.

Отмечается, что город продолжают готовить к обороне с северного направления, а для этого проводят комплекс мероприятий среди которых усиление пограничных нарядов и обеспечение их техникой, проведение постоянных тренировок, создание оборонных рубежей и инженерных заграждений и многое другое.

"По инициативе КМВА было одобрено дополнительное финансирование инженерного оборудования наиболее важных направлений. В частности, речь идет о строительстве и обустройстве опорных пунктов в административных границах Киева", — сказано в сообщении.

Кроме того, горсовет поддержал финансирование по программе "Защитник Киева" на все эти меры.

Как сообщалось ранее, в Киеве появились новые блокпосты, на которых подозрительные транспортные средства обыскивают на предмет оружия и взрывчатки. При этом там в некоторых случаях также могут выдать повестку в ТЦК.