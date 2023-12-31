ISW: Украинские беспилотники поразили в России большое количество мишеней

Украина запустила в два раза больше беспилотников, чем смогли сбить россияне

Украинские беспилотники, которые запустили Вооруженные силы по России 30 декабря, судя по всему, поразили на российской территории большое количество мишеней. Об этом свидетельствует огромная разница в цифрах выпущенных и сбитых БПЛА – россияне заявили, что перехватили 32 беспилотника, в то время как украинская сторона сказала о запуске более 70 единиц.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 30 декабря. Аналитики отмечают, что более 70 украинских беспилотников атаковали российскую военную инфраструктуру и оборонные объекты возле Москвы, Тулы, Твери, Брянска и Белгорода.

Украинские источники заявили, что это ответ на масштабную атаку по Украине 29 декабря. Россияне, в свою очередь, заявили о перехвате 32 украинских беспилотников в Брянской, Орловской, Курской и Московской областях.

Аналитики говорят, что такое расхождение свидетельствует, что более половины украинских БПЛА могло достичь цели. Верифицированные и геолоцированные кадры показывают взрыв в Брянске, который может явиться результатом удара по заводу "Кремень Эл" — это второй в России производитель микроэлектроника, 90% продукции которого идет на производство военной техники, в том числе ракет.

Кроме того, российские террористы заявили про сбитие 12 ракет РСЗО, якобы запущенных Украиной, над Белгородской областью и нескольких ракет РСЗО над Белгородом. Работа российского ПВО привела к многочисленным жертвам в городе среди гражданских граждан – украинские источники сказали, что все удары Украины были направлены непосредственно на военную инфраструктуру.

Как ранее писал "Телеграф", российский Белгород во второй половине дня 30 декабря подвергся мощному обстрелу. По состоянию на вечер 30 декабря по меньшей мере 20 россиян считались погибшими, более 120 – ранеными.

Россия обвинила в обстреле Украину, заявив, что стреляли якобы "кассетными ракетами" РСЗО "Ольха" (украинская разработка не имеет такого боезапаса) и из чешских РСЗО "Вампир" ("Вампир", чешская модернизация БМ-21 "Град", стреляет на 20 км, в то время как от границы до Белгорода – 35 км). Но министерство обороны РФ проболталось, заявив, что взрывы в Белгороде были вызваны падением частей сбитых украинских ракет. То есть масштабные жертвы и разрушения в российском городе – дело рук российского ПВО.

После взрывов в Белгороде 30 декабря Россия запросила заседание ООН, заявив, что в организации атаки якобы виноваты "консультанты из США и Великобритании". При этом российский МИД также настаивал на том, чтобы во встрече участвовала Чехия – но последняя откровенно "послала" россиян.