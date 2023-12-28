Контрдиверсионные мероприятия в Киевской области: как бизнес реагирует на охоту на "диверсантов"

В большинстве сети не готовятся к каким-то чрезвычайным приключениям, сохраняя сдержанный оптимизм.

Каких-либо чрезвычайных подготовительных мер к контрдиверсионным и планам безопасности военных и правоохранителей перед (и во время) новогодних праздников крупные торговые сети на Киевщине не принимают. Как известно, в четверг, 28 декабря, глава областной военной администрации Руслан Кравченко анонсировал необычные маневры на территории всей области.

" С 28 декабря 2023 года по 6 января 2024 года усиливаем контрдиверсионные и безопасности мероприятия в области. Решение приняли на совете обороны Киевщины, потому что понимаем, что враг во время новогодних праздников может прибегать к новым провокациям", — сообщил он, уточнив, что эта дело будет проводиться с участием СБУ, Нацполиции, Нацгвардии и 114-й отдельной бригады терробороны с увеличением количества блокпостов по всей области и с тщательной проверкой мест наибольшего скопления людей : торговых центров, супермаркетов, вокзалов, медучреждений.

Представители бизнеса с пониманием реагируют на нужды и задачи военных, но все же обходят тему уменьшения количества покупателей-мужчин.

В ТРЦ Lavina Mall спокойно приняли новость от руководства ОВА. Так, дежурный администратор центра сообщил "Телеграфу", что заведение работает в обычном режиме и "особо не готовится".

— Нас не предупреждают, что это мероприятия будут и в каком формате. Но приходите, – сказал администратор и уточнил, что сеть не планирует отказываться от закрытия заведений ТРЦ во время объявления воздушной тревоги.

— Каких-либо дополнительных мер с нашей стороны приниматься в принципе не планировалось. Наши магазины как работали, так и будут работать. Не думаю, что эти контртеррористические меры как-то повлияют на деятельность магазинов сети, — рассказал "Телеграфу" начальник управления по корпоративным коммуникациям АТБ Сергей Демченко.

Сейчас мы не можем говорить, как оно будет реализовываться на практике относительно передвижных блокпостов, проверок мужчин и так далее. Магазины работали, работают и будут это делать в штатном режиме, как обычно. Отдельные какие-либо действия и подготовка с нашей стороны, насколько мне известно, не предпринимаются. В то же время военные нас и не предупреждают, на каких именно локациях (по каким адресам) и как они будут проводить эти контрдиверсионные и меры безопасности, — добавил представитель АТБ.

В известном строительном гипермаркете неофициально нашему изданию отреагировали на планы военных и спецслужб несколько философски:

— Честно не знаем, что здесь сейчас комментировать. Предлагаем по факту по завершении этих мер. Увидим, что будет 6 января.

Почти так же отреагировали еще в одной известной продуктовой сети.

— Сейчас не о чем говорить. Мы же занимаемся продажей продуктов, а не поиском диверсантов. А предугадать, уменьшится количество посетителей или увеличится невозможно. Надо анализировать и подводить итоги уже после завершения этих мероприятий. Традиционно сейчас идет повышенный трафик людей в связи с праздниками, но уменьшится ли он из-за "маневров", надеемся, что нет.

Как сообщалось, накануне в Киеве военная администрация ввела дополнительные передвижные блокпосты на дорогах и увеличила количество проверок автотранспорта.

Также "Телеграф" писал, что в Украине еще раз продолжили действие общей мобилизации, из-за чего многие граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. Более того, в Раде был разработан новый законопроект, который должен усилить этот процесс.