Nikkei Asia: Путин говорил Си Цзиньпину, сколько лет планирует воевать в Украине

Китай дистанцируется от России, защищая в первую очередь собственные интересы

Российский диктатор Владимир Путин не предупредил своего восточного хозяина, руководителя Китая Си Цзиньпина, что планирует полномасштабное вторжение в Украину. А на встрече с ним в марте 2023 года заявил китайцу, что Россия планирует воевать в Украине не менее пяти лет.

Об этом пишет японское издание Nikkei Asia со ссылкой на собственные источники. По их данным, во время визита в Китай в марте Путин заявил Си – Россия будет воевать пять лет, но в конце концов победит любой ценой.

Более того, еще до начала войны, во время зимних Олимпийских игр в Пекине в феврале 2022 года, Путин и Си встречались, и российский лидер не стал предупреждать китайского о своих планах – нанеся ему тем большое оскорбление. Си считал, что РФ вторгнется только в восточные регионы Украины, а не во всю страну в целом.

Издание отмечает, что все это, безусловно, повлияло на отношения между РФ и Китаем не лучшим образом. Поэтому Китай, судя по всему, поставил озвученные Путиным сроки под сомнение и стал думать прежде всего о защите собственных интересов.

Ряд чиновников пророссийской ориентации был уволен, включая министра иностранных дел, а Китай сформировал собственную так называемую "миротворческую миссию", что вызвало ярость у Путина. Кроме того, китайские политики и генералы пересмотрели стратегию присоединения Тайваня – они увидели, что даже небольшая и довольно плохо вооруженная страна может дать отпор большему врагу.

Что до заявлений диктатора Путина о "прекращении огня" в Украине – издание отмечает, что не стоит вообще воспринимать эти слова иначе, чем попытку Кремля выторговать себе время для передышки. Путин пытается создать иллюзию своего миролюбия в преддверии так называемых "президентских выборов" в России.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что к концу 2023 года поднялась новая волна заявлений и статей о необходимости переговоров Украины с Россией. Об этом говорил первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер, выражая надежду, что Украина в 2024 году получит сильную позицию для начала таких переговоров. Об этом говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, демонстрируя якобы готовность Москвы и неготовность Киева к заключению определенных соглашений. Необходимо искать политико-дипломатическое урегулирование, подчеркнул итальянский министр обороны Гвидо Крозетто. Но причина в том, что на самом деле Путину нужна передышка для концентрации ресурсов и подготовки нового удара.