Враг на такое не рассчитывал: украинский генерал ответил, зашла ли ситуация на фронте в тупик

С начала полномасштабного вторжения почти все аналитики давали Украине максимум несколько месяце, но страна выстояла и это большая победа

Ситуация на фронте не зашла в тупик. На сегодняшний день она имеет точные логистические результаты. А то, что враг до сих пор не смог добиться заявленных целей, только подтверждает этот факт, что никакого тупика нет.

Об этом командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал в интервью ВВС. По его словам изначально практически никто не верил, что Украина сможет выстоять.

"Уже почти два года идет широкомасштабное вторжение российского агрессора и почти все аналитики давали нам прогнозы, что мы не сможем удержаться. А если и сможем – это не больше месяца или двух. И то, что враг не достиг до сих пор заявленных целей, это уже значительный успех украинского народа и его войск", — отметил генерал.

Тарнавский также подчеркнул, что враг не рассчитывал на такое объединение нашей нации и на такую большую поддержку от других стран. Это стало его большой ошибкой. Поэтому, как отмечает генерал, никакого тупика на сегодняшний день нет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты на одном из направлений попытались прорвать оборону ВСУ. Однако украинские военные дали им достойный отпор.