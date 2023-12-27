Данилов рассказал о потерях флота РФ в войне с Украиной: цифра поражает

На дно отправили огромные военные корабли

Война, которую Россия начала против Украины, как и любая другая, не имеет точных прогнозов и просчетов. Потери оккупантов значительны, ведь сейчас уже 20% их флота были ликвидированы.

Об этом в интервью изданию "Голос Америки" сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Оценивая наступательные действия Украины, он подчеркнул, что в состоянии любой войны ситуация сложная, не поддающаяся просчетам и прогнозам.

"Если кто-то считает, что на войне вы можете все просчитать, как на каком-нибудь предприятии, имейте в виду, что здесь очень много разных факторов, влияющих на процессы", — отметил Данилов.

Безусловно, Украина хотела бы иметь лучшую ситуацию по освобождению наших территорий, однако параллельно с контрнаступлением происходили важные события на Черном море. По словам Данилова, 20% флота Российской Федерации уже уничтожены.

"Причем это не какой-нибудь шаланды на 5-30 человек. Это огромные военные корабли, которые мы отправили туда, куда отправили 13 апреля 22-го года знаменитый флагман Черноморского флота "Москва"", — отметил секретарь СНБО.

Также Данилов не оставил без внимания уничтожение вражеского корабля "Новочеркасск", заметив, что это демонстрирует понимание ВСУ важности Крыма.

"И то, что произошло сегодня ночью(имеется в виду атака на порт в Феодосии 26 декабря — ред.) – яркое подтверждение, что наши военные понимают вопрос Крыма. И для нас он крайне важен, как и остальные наши территории", — сказал он.

Вопрос уступить украинские территории России, как сказал Данилов, противоречит Конституции нашего государства.

"Кто-то имеет большое желание, чтобы мы отказывались от наших территорий. Я хочу всем объяснить, что у нас есть Конституция, которая четко закрепила территории нашей страны. Они признаны всем миром. И я не знаю таких политических деятелей, которые бы считали, что мы не можем выполнять Конституцию нашей страны", — отметил секретарь СНБО.

Ранее "Телеграф" писал о том, что один из основателей политической партии "Демократическая Сокира" Антон Швец рассказал о планах России на войну в Украине и что они означают.