Зеленский провел ставку: пообщался с Залужным и потроллил Черноморский флот РФ

Украинский лидер заверил, что оккупантам не будет ни одного спокойного места в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, в ходе которого обсуждалось планирование в следующем году и обеспечения наших сил обороны и безопасности. При этом украинский лидер не забыл подколоть россиян за потерю их БДК "Новочеркасск".

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что следующий год должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства.

"Доклады Минстратегпрома, Минобороны, согласование Генерального штаба. Распределение заказов, увеличение количества производителей. Сейчас уже сотни компаний задействованы в ключевых производствах, и я благодарен каждому предприятию, обеспечивающему нужный результат для наших воинов. 2024 должен стать временем существенного роста внутреннего оборонного производства. Контракт и бюджет обеспечиваем", — написал Зеленский.

Также было уделено внимание производству всех видов нужных дронов, в частности FPV и боеприпасов к ним. Зеленский сказал, что Украина должна быть способной обеспечить все необходимые потребности в дронах.

Президент в ходе Ставки поблагодарил Воздушные силы Украины за успешную операцию с большим десантным кораблем "Новочеркасск", которая была проведена в ночь на 26 декабря.

"Как всегда, были доклады Главкома и командующих направлений по ситуации на фронте: конкретные позиции, конкретные потребности. Благодарен нашим Воздушным силам за эффектное пополнение российского подводного Черноморского флота еще одним сосудом. Не будет оккупантам ни одного спокойного места в Украине", — подчеркнул президент.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ночью 26 декабря в Феодосии был нанесен удар по БДК "Новочеркасск". В Минобороны РФ принялись комментировать происшествие, но не обошлись без выдумок.