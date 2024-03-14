"Россия не сломила украинцев": Зеленский трогательно почтил героически павших добровольцев

Президент выразил благодарность каждому украинскому солдату

В честь Дня украинского добровольца президент Владимир Зеленский встретился с военнослужащими и вручил государственные награды. В частности, были вручены ордена "Золотая Звезда" Героя Украины.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства. Он поблагодарил всех, кто встал на защиту Украины и общества.

"Мы благодарим тех, кто выбрал Украину, когда от этого зависело все. Кто не остался в стороне и не побоялся бороться", – сказал Глава государства, обращаясь к собравшимся.

По его словам, собственное национальное государство и национальная культура – это не просто наследие. Президент подчеркнул, что это всегда смелые проявления воли конкретных людей, посвящающих себя тому, чтобы украинское сохранилось.

"Россия не сломила украинцев, потому что люди пошли защищать свое и не сдали Украину врагу. И до сих пор миллионы объединены общим ощущением, что Украина – это все ее люди, все, кто за нее действительно борется. Именно такое чувство приносит победу. Чувство общности. Чувство долга. Чувство Украины. Наше единство, наша воля сражаться против русской оккупации. Бороться смело и побеждать заслуженно", – подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил каждого украинского солдата и каждого командира, которые воюют ради Украины, и каждому, кто работает на общую украинскую победу. Собравшиеся почтили минутой молчания память всех украинских героев разных времен, которые отдали свои жизни, чтобы Украина жила.

Глава государства вручил орден "Золотая Звезда" Герою Украины, младшему лейтенанту ВСУ Виталию Сукачу, который добровольно пошел в ряды Вооруженных сил в 2014 году. С начала полномасштабного вторжения России командир роты выполняет боевые задания в Донецкой области, в том числе успешно сдерживает противника и наносит оккупантам большие потери в живой силе и технике.

Президент также передал орден "Золотая Звезда" семье павшего Героя Украины, младшего сержанта ВСУ Василия Полищука, который защищал Украину с 2014 года и выполнял боевые задания на востоке страны. В августе 2022-го, во время наступления врага на Харьковщине, он вывел подчиненный личный состав из-под огня, но получил ранение, несовместимое с жизнью.

Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" семье военнослужащего Национальной гвардии Украины, главного сержанта Вадима Жукова, удостоенного звания Героя Украины посмертно. Он защищал страну с 2014 года, а с начала полномасштабного вторжения России выполнял боевые задачи в Харьковской области и на Луганщине, неоднократно отмечался точными выстрелами из гранатомета.

Самая высокая государственная награда также передана семье павшего Героя Украины, младшего лейтенанта Павла Трухана, который в феврале 2022 года добровольно вступил в ряды защитников Родины. Командир пулеметного взвода выполнял задачи на востоке страны. В апреле 2023-го, во время вражеского штурма позиций и обстрела из минометов, военный эвакуировал собратьев и получил ранение, несовместимое с жизнью.

Кроме того, Глава государства наградил орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени старшего лейтенанта Нацгвардии Александра Слюсаря. Орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени награждены старший лейтенант Владислав Роик и майор Дмитрий Тарасенко из рядов ВСУ, а также капитан Нацгвардии Александр Маляренко. Президент также вручил военнослужащим ордена "За мужество" ІІІ степени и Даниила Галицкого.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что, несмотря на достаточно сложную обстановку на всей линии фронта, ВСУ удалось запустить процесс ротаций и замены частей и подразделений, длительно выполняющих боевые задания на переднем крае.