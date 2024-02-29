"Дороговказ пораненого": в Украине выпустили пособник, что делать при ранении, чтобы не довести до ампутации

Лучше предотвратить осложнения и ампутацию, чем потом всю жизнь от них страдать

За два года полномасштабной войны России против Украины великое множество украинцев потеряли конечности, — кто-то прямо на поле боя, кто-то, прячась в подвале, или же из-за прилета в тылу. Реалии таковы, что никто не застрахован от ранений, и нужно знать, что делать, чтобы избежать осложнений и сохранить конечности.

Именно для этого в Украине выпустили пособник "Дороговказ пораненого". Его разработали в рамках программы "Врятуй кінцівку" и презентовали 29 февраля 2024 года.

"Дороговказ пораненого", — это пошаговая инструкция с главными аспектами, которые нужно знать на этапах эвакуации, стабилизации, госпитализации и лечения, чтобы сохранить жизнь, уменьшить вероятность осложнений от травм и спасти конечности.

В пособнике объясняется:

Как поступать;

Куда обращаться;

На какие симптомы реагировать;

На что не обращать внимания;

К чему может привести то или иное действие или бездействие;

Рекомендации по различным штатным и нештатным ситуациям;

Частые вопросы раненых и их родственников;

Юридические советы, как избежать финансовых потерь при ранении.

Работа над составлением пособника велась в течение двух лет, и к ней привлекали военных и гражданских врачей, ветеранов, боевых медиков, пострадавших военных.

Пособник "Дороговказ пораненого" уже опубликован на сайте МБФ "Здоровʼя Українського народу" по этой ссылке.

В дальнейшем есть планы создать мобильное приложение со всей вышеуказанной информацией, а также возможностью общения раненых военных и их близких.