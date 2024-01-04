Сырой и провокационный: политэксперт дал прогноз насчет принятия нового закона о мобилизации

Эксперт считает, что в новой версии законопроекта жестче регламентируют некоторые моменты

Законопроект о мобилизации в Украине в том виде, в котором он сейчас представлен, вызывает много вопросов. Более того, никто не хочет брать на себя ответственность за этот документ, так как в нем много антиконституционных и провокационных решений.

Такое мнение в комментарии "Телеграф" озвучил политический эксперт Денис Гороховский. По его словам, у законопроекта в нынешнем виде было крайне мало шансов пройти на голосование в Раду.

"Офис президента ссылается на Кабмин, Кабмин – на Минобороны, Минобороны – на главкома Залужного. А Залужный заявляет, что участвовал только на первом этапе разработки законопроекта и к его окончательной версии отношения не имеет", — говорит Гороховский.

По его мнению, нынешний документ о мобилизации сырой и в нем много не просто провокационных, но и антиконституционных инициатив, которые вызывают возмущения в обществе. После правок, вероятно, законопроект будет более жестко регламентировать те или иные моменты, связанные с усилением мобилизации.

"Но это не снимает необходимости решать вопросы с мобилизацией, учетом военнообязанных и так далее. Поэтому следует ожидать, что новый законопроект будет более жестко регламентировать эти моменты. И большинство предложенных инициатив в том или ином виде найдут отражение в финальной версии документа", – прогнозирует эксперт.

Подробнее об обсуждении законопроекта о мобилизации читайте в материале "Телеграфа": "Ужесточение мобилизации в Украине: что стоит за политическими плясками вокруг законопроекта".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине могут мобилизовать полицейских. Глава МВД подчеркнул, что это будет зависеть от ситуации в стране.