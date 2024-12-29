Іноді потрібно зробити два кроки назад, щоб успішно атакувати,— військова НГУ "Троя" про ситуацію на фронті

Як проходить служба у загоні "Тайфун" і як діяти тим, хто боїться мобілізації, розповіла Лілія "Троя"

Загін "Тайфун" НГУ стоїть на Запорізькому, Харківському та Донецькому напрямках. На останньому окупанти стрімко наступають і захоплюють території. Чого сиплеться фронт, яка ситуація під Покровськом, як вижити на полі бою, військовослужбовиця НГУ Лілія "Троя" розповіла "Телеграфу" у межах проєкту "Лінія спротиву".

Мій чоловік безвісти зник у Маріуполі

— Мій чоловік — боєць "Азову", боронив Маріуполь, зник безвісти. Це боляче, та коли наш загін знищує щось вагоме — особовий склад, дорогу техніку — значить, мені вдалось втілити свою помсту у непоганому масштабі. Допомагають триматися якісь банальні речі: іноді достатньо просто переключатися. Після того, як я трохи відволіклась від роботи, то вже перепочила і розумію для себе, що можна працювати далі.

Стрімке просування ворога

— Мета росіян зрозуміла — Новий рік, свята, президенту Путіну хочеться похизуватися перемогами на фронті. Тому, звичайно, зараз дуже активно ведуться бойові дії, аби якомога швидше захопити Донецьку область, та й в принципі більше територій. Тим паче зараз ми всі чекаємо на інавгурацію Трампа: всі очікують, яка буде розв‘язка всього, чи будуть у нас якісь домовленості і як закінчиться наша війна чи, навпаки, масштабується.

Покровськ: нас закидують м‘ясом

— Про Покровський напрямок. Російська сторона намагається захопити якомога більше територій, щоб у випадку домовленостей мати сильнішу позицію і їм було чим апелювати. На полі бою вони спочатку запускають непідготовлених людей, українців, які жили на Донеччині. Наші війська їх знищують, і потім росіяни застосовують своїх підготовлених військових. По суті, окупанти закидують нас м‘ясом. У них дуже багато людського ресурсу, якого у нас, на жаль, немає, але разом з тим вони мають чималі втрати на Донеччині, та для них людське життя не є цінністю.

Якщо казати про те, що фронт сиплеться, то, можливо, іноді потрібно зробити два кроки назад, щоб успішно атакувати. Те, що відбувається зараз і на Покровську, і по всій лінії фронту — наші воїни роблять щось за межею можливого.

Захопити Донецьку область

— Росіяни давно мають на меті захопити Донецьку область, і, звичайно, вони роблять все можливе, щоб презентувати своєму народу на новорічні свята, що вони "звільнили", а насправді випалили території та людей. Населені пункти, які захоплюють вони і які відвойовуємо ми, це також буде розмінною монетою, якщо Трамп вирішить "закінчити війну за 24 години".

"Троя" та журналістка Вікторія Кушнір

Коли я спілкуюся з хлопцями (побратимами. — Ред.) з приводу окупованих територій, то думка розділяється. Звичайно, ми б хотіли ці території відвоювати, тому що скільки було покладено зусиль, скільки бійців ми втратили, цвіту нації. З іншого боку — там вже випалена територія і чи варто втрачати ще більше людей для того, аби це повернути?

Росіяни в МКЧХ і ООН

— Коли відбувся теракт в Оленівці, у мене, як і зараз, не було розуміння, де знаходиться мій чоловік. Ми з дівчатами (дружинами бійців "Азову". — Ред.) зібралися, і я телефонувала у Донецьк. Там є "Червоний Хрест Донецьк", і я у них питала: "А де ви були? А скільки у вас загиблих?" Мені відповіли: "Ми тут до чого? А чого це ми гинути повинні?" Коли ми були в Женеві, показували відео звільненого військовополоненого, який розповідав про звірства, як його катували. Тоді там було двоє або троє представників Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ. — Ред.) і вони сказали: "А що ми можемо зробити? Нас РФ не пускає".

Також можна згадати ООН: Гутерреш, який тисне руку Лаврову. І це відбувається після того, як у Ростов звозили українських дітей з окупованих територій. Ми зверталися до європейських країн, які спонсорують МКЧХ, ми просили їх якось вплинути, але все марно. Вони бездіяльні на 100%, і тут вже треба говорити про ліквідування МКЧХ. В ПАРЄ та ООН працюють люди, і вони вже не можуть належати до якихось партій, але вони працюють там, як персонал. Є і росіяни, які отримали вже інше громадянство, але їх не звільняють.

Про Маркуса: на жаль, такого багато

— Він говорив про проблему з кадровими офіцерами, з управлінням. Я чула багато таких історій серед військових, і, на жаль, воно є. Існує певна кількість військовослужбовців, які тримаються за свої посади і обмежують достойні та ефективні рішення нових командирів.

Наш підрозділ дуже прогресивний: ми слідуємо стандартам НАТО, у нас є гнучка адаптація цивільних. Коли до нас переводяться з інших підрозділів, люди ніби видихають, бо часто приходять залякані. Проблема "застарілих кадрів" в армії розповсюджена.

Радянщину потрібно прибирати та заміняти новими прогресивними військовими, які розуміють цінність людського ресурсу, мають розуміння, наскільки важлива підготовка та психологічний стан військовослужбовців. Коли ми створювали наш загін, одним із перших питань був дуже хороший психотерапевт. Тоді прийняли рішення, що це обов‘язково має бути чоловік з досвідом.

Як не загинути на фронті?

— Цивільним, які бояться, що їх мобілізують, варто розуміти, що краще зараз підготуватися і прийняти рішення, куди вступити. Тому що, коли тебе мобілізують, вже не буде варіантів. Тоді буде великим подарунком долі, якщо ти був програмістом і тебе відправлять на службу, дотичну до твого фаху. Тому, перше, що б я радила: подивитися страху в обличчя, починати вчитися військової справи, обрати підрозділ. У нашому загоні до цього ставляться серйозно, і якщо ти прийшов на посаду оператора, то ним ти і будеш. А якщо людина захоче перевестись на іншу посаду, то така можливість теж є.

Про загін "Тайфун"

— Точно хочу сказати, що наші бійці дуже вмотивовані, і я цим захоплююсь. Наш підрозділ, як наша дитина, бо у нас маленька кількість людей, ми тягнемо все на собі, і ти бачиш, що хлопці просто хочуть працювати, що навіть на ротацію йдуть неохоче. Ми кажемо їм: "Давайте вже ми вас міняти будемо", а вони: "Ні, ми хочемо ще трошки, бо потрібно ще дещо вразити, дайте нам, будь ласка, час ще тут побути". Такі моменти дуже сильно надихають. У нас такий принцип, що ми міняємо людей раз у два-три місяці, бо довша ротація виснажує бійців. Військові у певний момент перестають відчувати небезпеку, коли вони там довго знаходяться. Тому ми вирішили, що два-три місяці — ідеальний термін, коли треба міняти військових.