"Ці гвинтівки не стояли на озброєнні у жодній країні світу": що не так з закупівлями у "AKM Group-CZ" і чому розгорівся скандал

Ціна за снайперську гвинтівку одразу впадає в око

Міністерство оборони України та компанія "AKM Group-CZ" ще у листопаді 2022 року уклали контракт на постачання 500 одиниць гвинтівок "CZ TSR" у калібрі .308 WIN із дальністю ведення ефективного вогню 500-800 м. За інформацією від офіцерів Збройних Сил України, ці гвинтівки не стояли на озброєнні у жодній країні світу та не мали NATO Stock Number.

Наразі ці поліцейські/спортивні/мисливські гвинтівки CZ TSR почали видавати бійцям на передньому краю фронту. Про це повідомляє офіцер ЗСУ, спецпризначенець, кавалер ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеню, народний депутат України VIII скликання Ігор Лапін.

Вартість закупівлі, згідно контракту, склала 5 млн. євро, тобто 10 000 євро за 1 гвинтівку.

"Одразу в око впадає настільки "рівнесенька" ціна за снайперську гвинтівку, таке нечасто побачиш у специфікаціях", – зазначив Лапін.

Він стверджує, що ніхто не погоджував з реальними користувачами закупівлю таких виробів.

Основною зброєю снайпера у ЗСУ, відповідно до нормативних документів, є гвинтівки із ручним перезаряджання у калібрі .338 LM (8,58x70mm), які дозволяють вести ефективний вогонь на дистанціях до 1500 метрів, а до 500 метрів снайперу взагалі не рекомендується відкривати вогонь через високу ймовірність його ураження автоматно-кулеметним вогнем противника.

Гвинтівки у калібрі .308 WIN (7,62x51мм) можуть застосовуватись виключно у 2 випадках: якщо зброя – мультикаліберна, тобто одна і та сама гвинтівка може бути, шляхом легкої зміни стволу, переобладнана із калібру .308 WIN на калібр .338 LM (наприклад, снайперська гвинтівка Barret MRAD) або якщо гвинтівка є напівавтоматичною, як наприклад, UAR-10, яка стоїть на озброєнні ЗСУ та чудово себе зарекомендувала.

"Напівавтоматична гвинтівка дозволяє вести як прицільну високоточну стрільбу на дистанціях до 800 метрів, так і, в разі необхідності, вести інтенсивний вогонь на ближчих дистанціях. Тобто, піхотному снайперу не потрібно мати з собою автомат та снайперську гвинтівку – напівавтомат дозволяє це поєднати. Проте, закуплені гвинтівки "CZ TSR" у "чеської" компанії "AKM Group-CZ" ("чеської", оскільки окрім номінального директора із чеським громадянством – усі інші працівники та реальні бенефіціари – українці) не є ані бікаліберними, ані напівавтоматичними, тобто не відповідають потребам зсу та не мають тактичної ніші", – пояснив Ігор Лапін.

Він додав, що керівництво МО замість прийняття сторони армії та скасування контракту – усіма можливими заходами підтримували чеського постачальника та наполегливо переконувало прийняти ці гвинтівки. А коли умовляння не спрацювали, повідомили, що "вже нічого не зробиш, гроші сплачені, користуйтесь тим що є".

Крім того, є питання і до реальної ціни гвинтівок. Вартість контракту з МОУ складає 5 млн. євро (10 000 євро за 1 од.) Ціна, яку розслідувачі змогли знайти у відкритому доступі – 4 078 євро з ПДВ за 1 од. (оскільки при експорті з Європи ПДВ повертається, то реальна ціна — 3200 євро за гвинтівку).

"Реально гвинтівки коштували 2 840 Євро за одиницю і навіть якщо додати витрати на транспортування, то виходить близько 7 000 Євро переплати на всьому контрактів. Або, якщо легше сприйняти – 3 500 000 євро чистого завищення ціни (70% від вартості для МОУ)", – наголосив Лапін.

Примітно, що компанія "AKM Group-CZ" (Чехія) потрапила нещодавно у міжнародний скандал: в рамках слідства в Чехії було арештовано 38,8 млн доларів, які були переведені компанії з України.