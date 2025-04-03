Як зараз виглядає та живе Куп'янськ за 2 км від фронту. Розбитий, але нескорений (свіжі фото)

Там залишаються люди, працюють лікарня, магазини, аптека

Прифронтове місто Куп'янськ на Харківщині зруйнований росіянами на 80%. Вони б'ють по ньому з артилерії, реактивних систем залпового вогню, керованими авіабомбами та безпілотниками.

У Держприкордонслужбі показали, як зараз виглядає "розбитий, але нескорений Купʼянськ. Прикордонники разом із іншими підрозділами Сил оборони України захищають місто.

Всі фото: Вадим Пляшечко

Як живе Куп'янськ зараз

Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін розповів про ситуацію на території громади в ефірі телемарафону. За його словами, попри те, що фронт перебуває від Куп'янська лише у двох кілометрах, місто живе й працює.

"Лікарня, магазини, аптека — працюють. Комунальні підприємства, структурні підрозділи міської ради залишаються й надають всю необхідну допомогу тим, хто залишився в місті. На сьогодні в Купʼянській громаді перебуває 2890 людей, які відмовилися від евакуації, хоча кожного дня бачать наміри ворога: знищити місто й вбити купʼянчан", — зазначив він.

Беседін додав, що влада та партнери надають підтримку жителям міста, які зголосилися виїхати. Евакуація рятує життя, адже ворог влаштовує полювання на цивільних. Під постійними ударами дронів перебувають карети швидкої допомоги, комунальники, спеціалізований транспорт.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз виглядає одна зі зруйнованих Росією ТЕС в Україні. З початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДТЕК було обстріляно понад 200 разів.