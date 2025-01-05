Фронт вже за два кілометри від Куп'янська: скільки цивільних відмовляються залишати місто

На лівобережжі Куп'янської громади досі залишаються люди, які категорично відмовляються евакуюватися

Лінія фронту наразі знаходиться всього лише за два кілометри від міста Куп'янськ у Харківській області. Російські окупанти рвуться у напрямку міста та активно обстрілюють територію громади – це ускладнює евакуацію мирного населення та доставку гуманітарної допомоги в місто.

Про це сказав начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі Національного телемарафону. Беседін оцінив ситуацію в Куп'янській громаді, як дуже критичну.

"Ворог близько, лінія фронту за два кілометри від міста Куп’янськ. Обстріли не припиняються з усіх видів озброєння, яке є у ворога: міномети, артилерія, реактивні системи залпового вогню різних модифікацій, керовані авіабомби та FPV-дрони, які ворог застосовує у великій кількості, б’ючи по логістичних шляхах, центральних шляхах постачання, не даючи, зокрема, доставляти гуманітарну допомогу і вільно рухатись цивільному населенню", – сказав він.

При цьому, за словами Беседіна, на лівобережжі Куп'янської громади досі залишаються люди, які категорично відмовляються евакуюватися. Переважним чином це особи літнього віку. Інші, хто хотів, давно залишили місто.

"Та кількість людей, що залишається, фактично стабільна. Мала кількість людей виїжджає, особливо з лівобережжя Куп’янської громади, де ситуація критична. Критична вже понад три місяці, там немає ні світла, ні газу, ні водопостачання, жодних соціальних послуг, магазинів, аптек, лікарні. Там залишається понад 900 людей, здебільшого люди похилого віку, які категорично відмовляються виїжджати, знаходячись у нелюдських умовах", – резюмував він.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни намагаються оточити Покровськ. Там зосереджено об'єднання щонайменше трьох російських загальновійськових армій. З іншого боку, окупанти мають не дуже великі успіхи, враховуючи, скільки росіян загинуло в боях за Покровськ. Головком ЗСУ Олександр Сирський не так давно озвучував втрати ворога у битві за Покровськ.