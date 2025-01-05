Фронт уже в двух километрах от Купянска: сколько гражданских отказываются покидать город

На левобережье Купянского общества до сих пор остаются люди, которые категорически отказываются эвакуироваться

Линия фронта сейчас находится всего в двух километрах от города Купянск в Харьковской области. Российские оккупанты рвутся в направлении города и активно обстреливают территорию общины – это усложняет эвакуацию мирного населения и доставку гуманитарной помощи в город.

Об этом сказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире Национального телемарафона. Беседин оценил ситуацию в Купянской громаде, как очень критическую.

"Враг близко, линия фронта в двух километрах от города Купянск. Обстрелы не прекращаются из всех видов вооружения, которое есть у врага: минометы, артиллерия, реактивные системы залпового огня различных модификаций, управляемые авиабомбы и FPV-дроны, которые враг применяет в большом количестве, нанося удары по логистическим путям, центральным путям снабжения, не давая, в частности, доставлять гуманитарную помощь и свободно двигаться гражданскому населению", – сказал он.

При этом, по словам Беседина, на левобережье Купянской громады до сих пор остаются люди, которые категорически отказываются эвакуироваться. Преимущественно это лица пожилого возраста. Остальные, кто хотел, давно покинули город.

"То количество людей, которое остается, фактически стабильное. Малое количество людей выезжает, особенно с левобережья Купянской общины, где ситуация критическая. Критическая уже более трех месяцев, там нет ни света, ни газа, ни водоснабжения, никаких социальных услуг, магазинов, аптек, больницы Там остается более 900 человек, в основном пожилые люди, которые категорически отказываются уезжать, находясь в бесчеловечных условиях", – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне пытаются окружить Покровск. Там сосредоточено объединение не менее трех русских общевойсковых армий. С другой стороны, оккупанты имеют не очень большие успехи, учитывая, сколько россиян погибло в боях за Покровск. Главком ВСУ Александр Сырский недавно озвучивал потери врага в битве за Покровск.