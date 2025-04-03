Как сейчас выглядит и живет Купянск за 2 км от фронта. Разбитый, но непокоренный (свежие фото)

Там остаются люди, работают больница, магазины, аптека

Прифронтовый город Купянск Харьковской области разрушен россиянами на 80%. Они бьют по нему из артиллерии, реактивных систем залпового огня, управляемыми авиабомбами и беспилотниками.

В Госпогранслужбе показали, как сейчас выглядит "разбитый, но непокоренный Купянск". Пограничники вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины защищают город.

Все фото: Вадим Пляшечко

Как живет Купянск сейчас

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин рассказал о ситуации на территории общества в эфире телемарафона. По его словам, несмотря на то, что фронт находится от Купянска всего в двух километрах, город живет и работает.

"Больница, магазины, аптека — работают. Коммунальные предприятия, структурные подразделения городского совета остаются и оказывают всю необходимую помощь тем, кто остался в городе. На сегодняшний день в Купянской общине находится 2890 человек, которые отказались от эвакуации, хотя каждый день видят намерения врага: уничтожить город и убить купянчан", — отметил он.

Беседин добавил, что власти и партнеры оказывают поддержку жителям города, которые согласилися уехать. Эвакуация спасает жизни, так как враг устраивает охоту на гражданских. Под постоянными ударами дронов находятся кареты скорой помощи, коммунальщики, специализированный транспорт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас выглядит одна из разрушенных Россией ТЭС в Украине. С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК было обстреляно более 200 раз.