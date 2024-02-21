Путин все глубже увязает в иллюзиях. Что на самом деле происходит вокруг Крынок

Весь цимес в том, что мы очень много говорим про Крынки как наиболее упоминаемый в информационном пространстве плацдарм на левом берегу Херсонской области

История с "асвабаждением" Крынок становится всё более фееричной, чем можно было бы себе представить, даже хорошо зная российскую пропаганду и желание генералов выслужиться перед путиным.

Как вы помните, я указывал, что оккупация Авдеевки и вытеснение украинских подразделений с плацдарма в Крынках – это основные цели РОВ до выступления путина перед федеральным собранием. С Авдеевкой справились, а вот с Крынками, всё никак не получалось.

Не смотря на то, что у Теплинского в распоряжении был увесистый ресурс ГВ "Днепр", он так и не смог выдавить подразделения СОУ с Крынок, хотя даже продолжал получать подкрепление, особенно в компоненте ББМ.

На днях и вправду, штурмы подразделений 810-й ОБр МП и 328-го ДШП 104-й ДШД интенсифицировались, но без существенного результата. И вот, внезапно, путин при встрече с шойгу заявляет о контроле на Крынках, что героический оленевод ничтоже сумняшесь подтвердил. А затем, по российским площадкам понеслось не менее героическое видео, как два морпеха-суицидника устанавливают российские тряпки в Крынках. Правда, у этого видео было продолжение о том, как суицидники бегут от места "героического прорыва" отрицательно закрепившись на позиции.

Собственно, похоже, проблему с Крынками решили решить виртуально, чтобы бледный дед был доволен. В одном кармане Авдеевка, в другом Крынки, можно смело выступать перед федеральным собранием и идти на выборы аки победоносный Цезарь.

Вот только нюанс в том, что в боях за Авдеевку было уничтожено россиян и российской техники больше, чем за период наступления РОВ на Киев! А, что до Крынок, так тут и вовсе, виртуальная победа.

Но, весь цимес в том, что мы очень много говорим про Крынки как наиболее упоминаемый в информационном пространстве плацдарм на левом берегу Херсонской области, который там не единственный. И речь даже идёт не о виртуализации решения проблемы, а сокрытия факта её расширения.

Диктатор начинает жить не просто иллюзиями, а в самой иллюзии. В целом – это неплохо.

Слава нації…

Ранее "Телеграф" писал, что заявления российского министра обороны Шойгу о том, что оккупанты якобы выбили ВСУ из плацдарма на левом берегу Днепра в районе Крынок не соответствуют действительности. Но ситуация там остается напряженной.