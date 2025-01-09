Стало известно, чем ВСУ могли атаковать нефтебазу в Энгельсе. Что это за дрон (характеристики и фото)

Разработчик дрона "Бобер" — отечественная компания "УкрДжет"

РосСМИ пишут, что результативные удары ВСУ по российской нефтебазе Комбината "Кристалл" Росрезерва в городе Энгельс Саратовской области 8 января были нанесены беспилотниками украинского производства "Бобер". На себе они, по их данным, несли более 100 кг взрывчатки.

Telegram-канал пишет, что налет на нефтебазу, используемую для хранения авиационного топлива для авиабазы Энгельс-2, совершали беспилотники "Бобер", каждый из которых нес на себе около 10 кг взрывчатки. Всего по данным канала, было сбито 11 дронов.

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Первые фото инновационного украинского беспилотника "Бобер" появились в мае 2023 года. Его разработчик — отечественная компания "УкрДжет", БПЛА стал важной частью проекта "Back Box" от Фонда "Повернись живим".

"Бобер" отличается уникальной аэродинамической схемой типа "утка", где горизонтальное оперение расположено перед крылом. Такая конструкция обеспечивает исключительную маневренность, позволяя уклоняться от вражеской противовоздушной обороны путем изменения высоты полета или быстрой смены цели.

Беспилотник имеет поразительную дальность полета – до 800 километров, что делает его эффективным инструментом для дальних операций. При стоимости 108 тысяч долларов США "Бобер" запущен в серийное производство с возможностью масштабирования производственных мощностей в соответствии с потребностями обороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вечером 8 января на нефтебазе в Энгельсе все еще продолжался пожар, возникший вследствие ночной атаки дронов. Вспыхнул еще один резервуар с топливом.