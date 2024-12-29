Иногда нужно сделать два шага назад, чтобы успешно атаковать, — военнослужащая НГУ "Троя" о ситуации на фронте

Как проходит служба в отряде "Тайфун" и как действовать тем, кто боится мобилизации, рассказала Лилия "Троя"

Отряд "Тайфун" НГУ стоит в Запорожском, Харьковском и Донецком направлениях. На последнем оккупанты стремительно наступают и захватывают территории. Почему сыплется фронт, какая ситуация под Покровском, как выжить на поле боя, военнослужащая НГУ Лилия "Троя" рассказала "Телеграфу" в рамках проекта "Линия сопротивления".

Мой муж без вести пропал в Мариуполе

— Мой муж — боец "Азова", защищал Мариуполь, пропал без вести. Это больно, но когда отряд уничтожает что-то весомое — личный состав, дорогостоящую технику — значит, мне удалось воплотить свою месть в неплохом масштабе. Помогают держаться какие-то банальные вещи: иногда достаточно просто переключаться. После того, как я немного отвлеклась от работы, я уже отдохнула и понимаю для себя, что можно работать дальше.

Стремительное продвижение врага

— Цель россиян ясна — Новый год, праздники, президенту Путину хочется похвастаться победами на фронте. Поэтому, конечно, сейчас очень активно ведутся боевые действия, чтобы как можно скорее захватить Донецкую область, да и в принципе больше территорий. Тем более сейчас мы все ждем инаугурации Трампа: все ожидают, какая будет развязка всего, будут ли у нас какие-то договоренности и как закончится наша война или, наоборот, масштабируется.

Покровск: нас забрасывают мясом

— О Покровском направлении. Российская сторона пытается захватить как можно больше территорий, чтобы в случае договоренностей иметь более сильную позицию и им было к чему апеллировать. На поле боя они сначала запускают неподготовленных людей, украинцев, живших в Донецкой области. Наши войска их уничтожают, а затем россияне применяют своих подготовленных военных. По сути, оккупанты забрасывают нас мясом. У них очень много человеческого ресурса, которого у нас, к сожалению, нет, но вместе с тем у них есть немалые потери на Донетчине, однако для них человеческая жизнь не является ценностью.

Если говорить о том, что фронт сыплется, то, возможно, иногда нужно сделать два шага назад, чтобы успешно атаковать. То, что происходит сейчас и в Покровске, и по всей линии фронта — наши воины делают что-то за пределом возможного.

Захватить Донецкую область

— Россияне давно имеют целью захватить Донецкую область, и, конечно, они делают все возможное, чтобы презентовать своему народу на новогодние праздники, что они "освободили", но на самом деле выжгли территории и людей. Населённые пункты, которые захватывают они и которые мы отвоевываем, это также будет разменной монетой, если Трамп решит "закончить войну за 24 часа".

"Троя" и журналистка Виктория Кушнир

Когда я общаюсь с ребятами (побратимами. — Ред.) по поводу оккупированных территорий, то мнения разделяются. Конечно, мы бы хотели эти территории отвоевать, потому что сколько было вложено усилий, сколько бойцов мы потеряли, цвет нации. С другой стороны, там уже выжженная территория и стоит ли терять еще больше людей для того, чтобы это вернуть?

Россияне в МККК и ООН

— Когда произошел теракт в Еленовке, у меня, как и сейчас, не было понимания, где находится мой муж. Мы с девчатами (женами бойцов "Азова". — Ред.) собрались, и я звонила в Донецк. Там есть "Красный Крест Донецк", и я у них спрашивала: "А где вы были? А сколько у вас погибших?" Мне ответили: "Мы здесь при чем? А чего это мы погибать должны?" Когда мы были в Женеве, показывали видео освобожденного военнопленного, который рассказывал о зверствах, как его пытали. Тогда там было двое или трое представителей Международного комитета Красного Креста (МККК. — Ред.), и они сказали: "А что мы можем сделать? Нас РФ не пускает".

Также можно вспомнить ООН: Гутерреш, который жмет руку Лаврову. И это происходит после того, как в Ростов свозили украинских детей с оккупированных территорий. Мы обращались к европейским странам, которые спонсируют МККК, мы просили их как-то повлиять, но все бесполезно. Они бездействуют на 100%, и здесь уже нужно говорить о ликвидировании МККК. В ПАСЕ и ООН работают люди, и они уже не могут принадлежать к каким-либо партиям, но они работают там как персонал. Есть и россияне, которые получили уже другое гражданство, но их не увольняют.

О Маркусе: к сожалению, такого много

— Он говорил о проблеме с кадровыми офицерами, с управлением. Я слышала много таких историй среди военных, и, к сожалению, оно есть. Существует определенное количество военнослужащих, которые держатся за свои должности и ограничивают достойные и эффективные решения новых командиров.

Наше подразделение очень прогрессивное: мы следуем стандартам НАТО, у нас есть гибкая адаптация гражданских. Когда к нам переводятся из других подразделений, люди как бы выдыхают, потому что часто приходят запуганные. Проблема "устаревших кадров" в армии распространена.

Советчину нужно убирать и заменять новыми прогрессивными военными, которые понимают ценность человеческого ресурса, понимают, насколько важна подготовка и психологическое состояние военнослужащих. Когда мы создавали наш отряд, одним из первых вопросов был очень хороший психотерапевт. Тогда было принято решение, что это обязательно должен быть человек с опытом.

Как не погибнуть на фронте?

— Гражданским, которые боятся, что их мобилизуют, следует понимать, что лучше сейчас подготовиться и принять решение, куда поступить. Потому что когда тебя мобилизуют, уже не будет вариантов. Тогда будет большим подарком судьбы, если ты был программистом и тебя отправят на службу, касающуюся твоей профессии. Поэтому первое, что бы я советовала: посмотреть страху в лицо, начинать учиться военному делу, выбрать подразделение. В нашем отряде к этому относятся серьезно, и если ты пришел на должность оператора, то им ты и будешь. А если человек захочет перевестись на другую должность, такая возможность тоже есть.

Об отряде "Тайфун"

— Точно хочу сказать, что наши бойцы очень мотивированы, и я этим восхищаюсь. Наше подразделение, как наш ребенок, потому что у нас маленькое количество людей, мы тянем все на себе, и ты видишь, что ребята просто хотят работать, что даже на ротацию идут неохотно. Мы говорим им: "Давайте уже мы вас менять будем", а они: "Нет, мы хотим еще немного, потому что нужно еще кое-что поразить, дайте нам, пожалуйста, время еще здесь побыть". Такие моменты очень сильно вдохновляют. У нас такой принцип, что мы меняем людей раз в два-три месяца, потому что более долгая ротация изнуряет бойцов. Военные в какой-то момент перестают чувствовать опасность, когда они там долго находятся. Поэтому мы решили, что два-три месяца — идеальный срок, когда нужно менять военных.