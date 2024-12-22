Работал в лицее, а погиб морпехом: Украина потеряла Героя Валерия Бурмуса

В мирной жизни мужчина работал морпехом

Николаевщина в трауре. В бою за Украину погиб 38-летний морской пехотинец Валерий Бурмус из Александровской общины.

Военнослужащий отдал жизнь при выполнении боевого задания в составе отдельной бригады морской пехоты воинской части А2802. О потере сообщили в Александровской общине, откуда родом был Герой.

Валерий Владимирович Бурмус родился 22 июня 1986 года. До начала военной службы работал в Вороновском лицее Александровского поселкового совета, где его помнят как доброжелательного и ответственного человека. Коллеги вспоминают его искренним и улыбающимся.

25 ноября 2024 года Валерий погиб на поле боя вблизи населенного пункта Свердликово Курской области. По данным Clarity, его считали пропавшим без вести.

Он до последнего вздоха оставался верен военной присяге и защищал территориальную целостность Украины. "Валерий навсегда останется в наших сердцах таким, каким он был — дружелюбным, улыбающимся, искренним, честным, ответственным", — отметили в учебном заведении.

Валерий Бурмус

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