Укр

Leopard вытащил пылающий Т-72 с поля боя: командир экипажа "Захар" рассказал, как это было (видео)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
1986
Виталий Захарченко
Виталий Захарченко. Фото Коллаж "Телеграфа"

Танки находились под огнем врага

Украинские военные часто воюют на грани человеческих способностей. При этом стараются не только бить врага, но и спасать товарищей. Осенью в сети появилось поразительное видео, как танк "Леопард" в огне эвакуирует с поля боя также горящий танк Т-72. Всё произошло в Курской области.

В 21-й отдельной механизированной бригаде поделились историей героического экипажа. Командиром "Леопарда" был младший сержант Виталий Захарченко с позывным "Захар". Ему 36 лет. Утверждают, что об этом командире уже рассказывают легенды в секторе.

Виталий рассказал, что произошло в тот день. Два танка уже отработали свою задачу и возвращались, как в Т-72 попал вражеский снаряд в двигатель и он потерял подвижность. Наши танки были на вражеской территории, поэтому экипажу угрожала нешуточная опасность. Командир "Леопарда" "Захар" прицепил к подбитому Т-72 буксировочный трос и началась сверхсложная эвакуация.

"Танчику нашему было тяжело. Леопард сам по себе 60 тонн, плюс еще 40 тонн на тросе... Двигатель работал натужно", — рассказывает "Захар" как постепенно они ехали в сторону украинских позиций. Враги при этом не уставали поливать оба танка огнем. "Леопард" получил попадание ракеты в бок и тоже загорелся. На этом опасности, которые подстерегали военных, не закончились. " Когда мы тянули Т-72, он наехал на мину на дороге. Был подрыв, сорвало гусеницу, повредило катки, начался пожар. Мы горели, Т-72 горел, но двигались и впоследствии выехали к нашим", — рассказал Виталий. Спасательная миссия закончилась удачно – вытащили и танк, и не потеряли военных, они получили контузии.

Виталий Захарченко из Кривого Рога. Он работал на горно-обогатительном комбинате. С танками знаком не понаслышке — проходил срочную службу танкистом, служил наводчиком танка Т-64. С лета 2022 проходил службу в 17 танковой бригаде, стал командиром. Совершенствоваться не перестал — в 2023 году перевели в 21 омбр. "Захар" прошел подготовку за границей и стал командиром Leopard 2A6.

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