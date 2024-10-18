Родные искали два года, но чуда не произошло: на Львовщине похоронят молодого военного

Воин служил в 24-й ОМБр им. Короля Даниила

Иногда о гибели героев становится известно сразу. Однако бывают случаи, когда родные и близкие годы ищут хоть малейшее известие о защитнике. Несмотря на надежду, стало известно о гибели военного Анатолия Хромчака из села Рожанка Львовской области. Последнее известие о нем было в апреле 2022 года.

Об этом рассказали в Каменско-Бугском городском совете. После начала полномасштабного вторжения Анатолий встал на защиту Родины в составе 24-й ОМБр им. Короля Даниила. Он был старшим солдатом. 23 апреля 2022 года Анатолий погиб во время боя в районе Попасной Луганской области.

Героя искали и ждали мама, бабушка и братья. Юному защитнику Анатолию навсегда осталось 26 лет. Его тело привезут домой 19 октября. Похоронный кортеж проедет несколько сел перед тем, как проехать в село Рожанка, в дом, где жил погибший. С 18 октября по 20 октября в общине объявлены дни траура. Одновременно с известием о гибели Анатолия Хромчака сообщили о гибели еще одного жителя общины Юрия Серкиса.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели еще одного героя из Львовщины Владислава Тарнавского. Он также погиб в Луганской области.