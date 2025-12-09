Зверство россиян настигает их дома. Появилась статистика преступлений российских ветеранов

Большинство из "ветеранов" бывшие заключенные

В России вернувшиеся с войны в Украине оккупанты продолжают убивать, правда, своих же людей. Ведь количество смертей и увечий от рук так называемых "ветеранов" растет.

Что нужно знать:

Большинство военных, нападающих на людей, экс-заключенные

Почти в каждом конфликте имеет место алкогольное или наркотическое опьянение

Не по всем делам суд принимает во внимание смягчающее обстоятельство, а именно службу на войне

Об этом пишет в СМИ. По данным издания, вернувшиеся с фронта солдаты покалечили или убили более 1000 человек.

Отмечается, что речь идет именно о военных, вернувшихся из "СВО" в рамках отпуска после ранения, завершения контракта или увольнения со службы. По результатам исследования судебных решений, оказалось:

От рук так называемых "ветеранов" погибли более 550 человек. Из которых 274 были убиты, 163 умерли от полученных тяжелых телесных травм, остальные погибли во время ДТП и т.д.

Большинство убийств совершили именно экс-заключенные, которых после фронта отпустили на свободу. Из 281 ранее судимого военного, которые после возвращения с фронта снова убили или нанесли ущерб, вызвавший смерть, как минимум 142 сидели в колониях за аналогичные преступления.

Около 500 человек получили тяжелые травмы от солдат "СВО". Из них 252 напавших на людей — бывшие заключенные.

Большинство дел – бытовые конфликты, в половине из которых фигурируют алкоголь и наркотики. Чаще всего жертвами становятся родные и знакомые военных.

Данные исследований преступлений военных в РФ

Интересно, что в более чем 700 опубликованных судебных постановлениях менее чем в 10% случаев судьи не учли как смягчающее обстоятельство участие обвиняемых в "СВО". В 90% приняли во внимание.

Ранее "Телеграф" рассказывал, насколько лет войны России хватит денег.