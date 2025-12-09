Звірство росіян наздоганяє їх вдома. Зʼявилась статистика злочинів російських ветеранів

Більшість з "ветеранів" колишні в'язні

В Росії окупанти, які повернулись з війни в Україні, продовжують вбивати, щоправда, своїх же людей. Адже кількість смертей та каліцтв від рук так званих "ветеранів" зростає.

Що треба знати:

Більшість військових, які нападають на людей, ексв'язні

Майже в кожному конфлікті має місце алкогольне чи наркотичне сп'яніння

Не у всіх справах суд бере до уваги пом'якшуючу обставину, а саме службу у війні

Про це пише роЗМІ. За даними видання, солдати, які повернулись з фронту покалічили чи вбили понад 1000 людей.

Зазначається, що йдеться саме про військових, які повернулись з "СВО" у рамках відпустки після поранення, завершення контракту або звільнення зі служби. За результатами дослідження судових рішень, виявилось:

Від рук так званих "ветеранів" загинуло понад 550 осіб. З яких — 274 було вбито, 163 померли від отриманих тяжких тілесних травм, інші загинули під час ДТП тощо.

Більшість вбивств спричини саме ексв'язні, яких після фронту відпустили на волю. З 281 раніше судимого військового, які після повернення з фронту знову вбили або завдали шкоди, що спричинила смерть, як мінімум 142 сиділи в колоніях за аналогічні злочини.

Майже 500 осіб отримали важкі травми від солдатів "СВО". З них 252 особи, які напали на людей, — колишні в'язні.

Більшість справ — побутові конфлікти, в половині з яких фігурують алкоголь і наркотики. Найчастіше жертвами стають рідні та знайомі військових.

Дані досліджень злочинів військових в РФ

Цікаво, що у понад 700 опублікованих судових постановах, менш ніж у 10% випадків судді не врахували як пом'якшувальну обставину участь обвинувачених у "СВО". У 90% взяли до уваги.

