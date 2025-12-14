Дрон попал в дом в Сумах, а в Крыму горит нефтебаза. Хронология войны — день 1390

14 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

В календаре воскресенье, 14 декабря. Одесская область и Одесса до сих пор почти полностью без электроснабжения из-за удара россиян. Между тем, обсуждение событий на дипломатическом поле не утихает: СМИ публикуют информацию, что Украина исключила два важных для оккупантов пункта из мирного плана.

Как проходит 1390-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 14 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В Сумах БпЛА попал в многоэтажный жилой дом, выбито более 100 окон, — ОВА.

Последствия атаки в Сумах

Крым под атакой дронов и ракет, взрывы раздаются на всем полуострове. В оккупированном Симферополе горит нефтебаза.

