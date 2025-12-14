Дрон влучив у будинок у Сумах, а у Криму горить нафтобаза. Хронологія війни — день 1390

14 грудня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі неділя, 14 грудня. Одеська область та Одеса досі майже повністю без електропостачання через удар росіян. Тим часом обговорення подій на дипломатичному полі не вщухає: ЗМІ публікують інформацію, що Україна виключила два важливих для окупантів пункти з мирного плану.

Як проходить 1390-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 14 грудня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 В Сумах БпЛА влучив в багатоповерховий житловий будинок, вибито понад 100 вікон, — ОВА.

Наслідки атаки у Сумах

Крим під атакою дронів і ракет, вибухи лунають на всьому півострові. В окупованому Сімферополі палає нафтобаза.

