Минус газовый терминал: до российского порта "Темрюк" добрались дроны СБУ - источники

Масштабный пожар длился трое суток

Беспилотники Службы безопасности Украины поразили терминал сжиженного газа в российском порту "Темрюк". В результате начался крупный пожар в резервуарном парке.

Что нужно знать:

Атакованы производственные мощности компании "Мактрен-Нефть"

Горели более 20 резервуаров объемом по 200 м³ из 30 имеющихся

Дроны СБУ уничтожили железнодорожные цистерны, промежуточную заправочную емкость и ливне-наливную эстакаду

За успешным выведением из строя терминала по перевалке сжиженного газа в порту "Темрюк" в Краснодарском крае России стоит Центр спецопераций "Альфа" СБУ. Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников.

Так, 5 декабря беспилотники СБУ поразили производственные мощности общества с ограниченной ответственностью "Мактрен-Нефть", которые горели трое суток. В результате прилетов начался масштабный пожар в резервуарном парке: горели более 20 резервуаров объемом по 200 м³ из 30 имеющихся.

Кроме того, дроны СБУ уничтожили железнодорожные цистерны, промежуточную заправочную емкость и ливне-наливную эстакаду. Общая площадь пожара составила около 3 тысяч м2.

Известно, что "Мактрен-Нефть" осуществляет перевалку сжиженного газа из вагонов и танк-контейнеров на специализированные судно-газовозы. Терминал был построен в 2008 году и рассчитан на перевалку 400 тысяч тонн сжиженного газа в год.

СБУ и дальше будет проводить систематическую работу по урезанию поступлений от нефтегазового сектора в экономику России. Именно эти деньги финансируют войну против Украины. "Бавовна" в российском тылу на объектах, работающих на войну, будет пылать и дальше отметил информированный источник в СБУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дроны СБУ поразили российскую ЗРК и две нефтебазы в Крыму.