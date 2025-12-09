Мінус газовий термінал: до російського порту "Темрюк" дісталися дрони СБУ - джерела

Масштабна пожежа тривала три доби

Безпілотники Служби безпеки України уразили термінал зрідженого газу у російському порту "Темрюк". В результаті почалася велика пожежа в резервуарному парку.

Що потрібно знати:

Атаковані виробничі потужності компанії "Мактрен-Нафта"

Горіли понад 20 резервуарів об’ємом по 200 м³ із 30 наявних

Дрони СБУ знищили залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливно-наливну естакаду

За успішним виведенням з ладу термінала з перевалки зрідженого газу в порту "Темрюк" у Краснодарському краї Росії стоїть Центр спецоперацій "Альфа" СБУ. Про це "Телеграфу" стало відомо з власних джерел.

Так, 5 грудня безпілотники СБУ вразили виробничі потужності товариства з обмеженою відповідальністю "Мактрен-Нафта", які горіли три доби. Внаслідок прильотів почалася масштабна пожежа в резервуарному парку: горіли понад 20 резервуарів обсягом по 200 м³ із 30 наявних.

Крім того, дрони СБУ знищили залізничні цистерни, проміжну заправну ємність та зливно-наливну естакаду. Загальна площа пожежі становила близько 3 тисяч м2.

Відомо, що "Мактрен-Нафта" здійснює перевалку зрідженого газу із вагонів та танк-контейнерів на спеціалізовані судно-газовози. Термінал був побудований у 2008 році та розрахований на перевалку 400 тисяч тонн зрідженого газу на рік.

СБУ й надалі проводитиме систематичну роботу з урізання надходжень від нафтогазового сектору в економіку рф. Саме ці гроші фінансують війну проти України. "Бавовна" в російському тилу на об’єктах, що працюють на війну, палатиме й надалі відзначило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дрони СБУ уразили російську ЗРК та дві нафтобази у Криму.