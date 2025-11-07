Спецпризначенці СБУ утилізують росіян біля Покровська у промислових масштабах. Це результат системної роботи, - експерт

Бійці СБУ серед лідерів за ураженням техніки та живої сили ворога на Покровському напрямку

Спецпризначенці Служби Безпеки України вже рік ефективно діють на найважчих ділянках оборони Покровська. Підлеглі Малюка утилізують тут росіян у промислових масштабах – лише одна "Альфа" СБУ відмінусувала 9,5 тис. окупантів. Про це пише політолог Олексій Курпас.

Експерт наводить цифри та підкреслює, що бійці Служби є одними із лідерів за ураженням техніки та живої сили ворога. "Малюк побудував систему, при якій Служба максимально "мінусує" противника і його техніку", — акцентує політолог.

Курпас нагадує, що СБУ одними із перших в Україні почали розвивати напрямок дронів і постійно були тут на перших ролях. "У війні дронів головне не відставати від прогресу, йти в ногу з часом. А, як мені відомо, методи, які впроваджують спецпризначенці СБУ, потім намагаються взяти на озброєння і інші підрозділи", — пише експерт.

"Те, що спецпризначенці СБУ утилізують росіян у промислових масштабах — не випадковість. Це системна робота помножена на сучасні технології. Результат всієї вертикалі збудованої Малюком, який особисто опікується своїми бойовими підрозділами і регулярно буває на фронті. Саме такі результати, підкріплені конкретными цифрами, і треба мультиплікувати. І тоді ціна, яку платить ворог за кожен метр української землі, буде ще більше зростати", — резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що спецпризначенці СБУ за рік у районі Покровська знищили 9,5 тис. осіб живої сили противника, 255 танків, 433 ББМ, 343 артилерійські системи та РСЗВ, 78 засобів ППО, 12 засобів РЕБ/РЕР, 4 553 одиниці автотранспорту, 3 824 ворожі позиції та укріплення, 65 складів з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами.