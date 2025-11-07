Спецназовцы СБУ утилизируют россиян возле Покровска в промышленных масштабах. Это результат системной работы, – эксперт

Бойцы СБУ среди лидеров по поражению техники и живой силе врага на Покровском направлении

Спецназовцы Службы Безопасности Украины уже год эффективно действуют на самых тяжелых участках Покровской обороны. Подчиненные Малюка утилизируют здесь россиян в промышленных масштабах – только одна "Альфа" СБУ минуснула 9,5 тыс. оккупантов. Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Эксперт приводит цифры и подчеркивает, что бойцы Службы являются одними из лидеров по поражению техники и живой силы врага. "Малюк построил систему, при которой Служба максимально "минусирует" противника и его технику", — акцентирует политолог.

Курпас напоминает, что сотрудники СБУ одними из первых в Украине начали развивать направление дронов и постоянно были здесь на первых ролях. "В войне дронов главное не отставать от прогресса, идти в ногу со временем. А, как мне известно, методы, которые внедряют спецназовцы СБУ, затем пытаются взять на вооружение и другие подразделения", — пишет эксперт.

"То, что спецназовцы СБУ утилизируют россиян в промышленных масштабах — не случайность. Эта системная работа, умноженная на современные технологии. Результат всей вертикали построенной Малюком, который лично заботится о своих боевых подразделениях и регулярно бывает на фронте. Конкретно такие результаты, подкрепленные конкретными цифрами, и нужно мультипликировать. И тогда цена, которую платит враг за каждый метр украинской земли, будет еще больше расти", — резюмирует политолог.

Напомним ранее стало известно, что бойцы спецназначения СБУ за год в районе Покровска уничтожили 9,5 тыс. человек живой силы противника, 255 танков, 433 ББМ, 343 артиллерийские системы и РСЗО, 78 средств ПВО, 12 средств РЭБ/РЭР, 4 553 единицы авто, 3 824 вражеских позиций и укреплений, 65 складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.