"Есть намерения окружить нашу группировку": где россияне хотят создать котел для ВСУ

Силы РФ проводят сейчас наступательные действия на Купянском направлении

На востоке Украины ситуация остается сложной – оккупанты наступают по всем направлениям. Одной из целей россиян является окружение группировки ВСУ на Кураховском направлении.

Таким мнением поделился бывший командующий Силами обороны и Герой Украины генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью "Эспрессо". Кроме того, силы захватчиков создают клещи на Купянском направлении.

По словам Наева, вооруженные силы РФ проводят сейчас наступательные действия на Купянском направлении, "они клещами подходят к водному препятствию". Кроме того, он отметил там продвижение ВС РФ.

"Также, есть их намерения окружить нашу группировку на Кураховском направлении, из направления Горняка опуститься и закрыть кольцо окружения. Ну и соответственно, ситуация в районе Угледара, где может быть их наступательное продвижение, и он такой тактикой проводит такие действия", – сказал генерал-лейтенант.

Он также добавил, что угрожающие действия оккупантов наблюдаются на Кураховском, Угледарском и Купянском направлениях.

"Очагово, не везде, применяются и небольшие танковые колонны, и пехота, все это происходит, враг сейчас имеет угрозу на Кураховском направлении, на Угледарском направлении, есть угрожающие его действия на Купянском направлении", – констатировал Наев.

Герой Украины подчеркнул, что, чтобы остановить врага, необходимо "бить врага, уменьшая его наступательный потенциал".

Ранее мы сообщали, что бои за Угледар продолжаются, а город окончательно захвачен не был. При этом украинские войска не получали приказа на отступление. В 72-й бригаде, которая удерживает город, отметили, что большая часть Угледара пребывает под контролем оккупантов, но украинские подразделения все еще ведут бои за некоторые участки.

Аналитики ISW оценили, что даст россиянам захват Угледара. По их мнению, оккупация города вряд ли кардинально изменит ход наступательных операций на западе Донецкой области, поскольку Угледар не является особенно важным логистическим узлом.