Тысячи россиян могут оказаться в ловушке: ВСУ разработали новую тактику в Курской области - СМИ

Силы обороны намерены взять противника в окружение

Украинские вооруженные силы могли разработать новую стратегию на Курском направлении. Она состоит в том, чтобы быстро перемещаться и брать российские войска в окружение.

Об этом сообщает аналитик Forbes Дэвид Экс. Подробности изложены в новом материале издания.

На прошлой неделе ВСУ прорвали российскую оборону на новом участке госграницы возле села Новый путь.

По словам автора материала, это шокировало многих. Спустя несколько дней цель этой операции становится понятнее, пишет аналитик.

В статье говорится, что украинская тактическая группа, которая, вероятно, базируется на 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, продвигается мимо Нового Пути и через южные кварталы ближайшего российского города Веселое. Forbes пишет, что украинские войска разворачиваются в направлении главного Курского выступа. Тысячи россиян могут оказаться в ловушке.

Дэвид Экс уверен, что местные географические условия способствуют попыткам ВСУ оцепить российские войска. Река Сейм образует естественную границу вдоль большей части северного края потенциального кармана. Он ограничен с левого и правого флангов наступающими украинскими войсками.

В статье говорится, что ВСУ разрушили все постоянные мосты через Сейм в этом районе. Поэтому все россияне к югу от реки зависят от временных понтонных мостов или узкого сухопутного моста через город Коренево. Именно по этой причине украинские войска регулярно обстреливают понтоны, как только россияне их устанавливают.

Forbes отмечает, что соотношение сил в Курской области также может повлиять на успех Сил обороны в потенциальном окружении. Украина выделила около 10 тысяч военнослужащих для двустороннего вторжения в Курск. В то же время Россия, вероятно, отправила в область 38 тысяч военнослужащих. Но они плохо обучены, добавили в статье.

Напомним, что Россия объявила эвакуацию еще двух районов Курской области.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кремле обещают ответить на действия ВСУ в Курской области.