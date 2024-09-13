Эффективная САУ М109: чем еще может поделиться с Украиной Италия без чрезмерных затрат (видео)

Это только одна из версий американской САУ, однако эффективная

Одним зарубежным партнером, помогающим Украине, является Италия. Для ВСУ немало техники приехало именно оттуда, в том числе САУ M109L.

Как отмечает "Милитарный", эта техника была списана и отправлена на восстановление. Приводили ее в порядок американскими средствами. отмечается, что на базе списанной военной техники из составов Минобороны Италии есть еще немало интересного, что могло бы понадобиться Украине в обороне от России. Среди наименований танки Leopard 1, самоходные артиллерийские установки M109L, бронетранспортеры М113, VСС-1, машины поддержки. Украина уже запросила.

Что касается артиллерийской установки M109L, то модернизация американской САУ, производившейся в Италии. Снаряд она отправляет на 24-30 км в зависимости от типа снаряда и имеет пушку длиной 39 калибров.

В общей сложности гаубица М109 имеет немало модификаций. Среди них уже знакома украинцам по эффектным видеоработам САУ M109A6 Paladin — версия, которая начала выпускаться в 1990 году. Отличием от предшественников стали лучшие броня, двигатель, ходовая и увеличение боезапаса до 39 выстрелов. В него интегрировали цифровую навигацию и систему управления огнем. Благодаря этому после остановки "Паладина" нужно 30 секунд, чтобы открыть огонь.

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