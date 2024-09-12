Лучше украинских БТР: Латвия предоставит Украине Patria, однако не сразу (видео)

Производство локализовано в Латвии, однако главное – в Финляндии

Западные партнеры Украины продолжают помогать средствами обороны от России. В частности, Латвия готовит новый пакет военной помощи.

В него будут входить бронетранспортеры Patria, дроны, а также подготовка солдат. Однако получит помощь Украина не в этом году, а в следующем. Отдельно следует остановиться на бронетранспортере Patria AMV.

Его производит финская одноименная оборонительная компания. Он может быть с колесной формулой 8×8 или 6×6. Этот БТР известен высоким уровнем противоминной защиты, например может выдержать взрыв до 10 кг в тротиловом эквиваленте. Дополнительной особенностью является быстрота, маневренность и мобильность системы на средней местности. Это достигается благодаря гидропневматической подвеске, которая регулирует каждое колесо в отдельности.

Машина имеет несколько вариантов и локализаций. Среди них и латвийский, который начали в августе этого года выпускать внутри этой страны. В общем, Patria AMV может производиться в виде базовой платформы, платформы с высокой крышей и платформы для тяжелого вооружения. Базовая платформа может быть БТР, БМП, санитарной машиной, разведывательной машиной, минометной машиной, ПТРК и т.д. С 2013 года выпускается обновленный вариант Patria AMV XP, где последняя аббревиатура означает экстра, включая экстра защиту. ВСУ знакомы с таким БТР — польская локализация под названием Rosomak уже эксплуатируется силами обороны.

Также сообщалось, что финская компания рассматривает возможность локализации производства и в Украине. Портал Defense Express отмечает, что, сравнивая текущую версию Patria AMV XP (может иметь максимальный боевой вес в 32 т, наращивать защиту до 30-мм в лобовой проекции, до 14,5-мм в круговой, выдержать взрыв 10-кг фугаса под колесом/ корпусом или выстрелом из РПГ-7), украинский БТР-4 уступает. Даже максимальные возможности модернизации БТР-4 не дотягивают по бронезащите до параметров Patria AMV XP. Причина – устаревшая подвеска, которая перекочевала из предыдущих моделей. Поэтому грузоподъемность не позволяет наращивать броню.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании роботизированной платформы "Вепрь" в ВСУ. Она смогла выдержать 16 "сбросов" окупантов и все равно выполнить миссию.