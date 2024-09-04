Еще одна потеря среди журналистов: на фронте погиб корреспондент известного украинского СМИ

Защитника похоронили на Аллее Славы в Харькове

В Украине продолжается полномасштабная война с Россией, которая уносит жизни наших сограждан. Очередной жертвой российской агрессии стал журналист и защитник Богдан Затула.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE, корреспондентом которого работал Богдан. Сообщается, что журналист освещал события в своем родном Харькове, а 31 июля его мобилизовали. Менее чем через месяц после мобилизации Богдан погиб во время массированного артиллерийского обстрела.

"Наш коллега был талантливым и трудолюбивым журналистом. Знал, чем жил город, всегда снимал последствия атак оккупантов, фиксируя преступления российской армии. Богдан запомнился добрым и общительным, никогда не отказывал в помощи", — рассказывают коллеги Богдана.

Защитника похоронили на Аллее Славы в Харькове.

Напомним, что на фронте погиб военный из Калиновки Винницкой области Игорь Мукомел. Это произошло на Покровском направлении. Теперь без отца остались двое его детей.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что на фронте погиб молодой лейтенант из Полтавщины. Герою был 21 год.