Украина использует британские ракеты Brimstone по оккупантам: что известно о них (видео)

Украина получала ракеты нескольких видов

Ракеты британского производства Brimstone не частые гости в новостных сводках. Их использование на камеру попадает нечасто.

Портал "Дифэнс экспресс" отмечает, что именно эти ракеты были использованы на видео подразделения UA Reg Team. Таких ракет есть несколько типов, Украина получала первые партии ракет Brimstone 1. Позже начали передавать и Brimstone 2, в том числе модификацию Brimstone 2 Dual Mode. В ней может быть два типа наведения на цель: с использованием лазерной подсветки на цель или с радиолокационной головкой самонаведения.

Обе ракеты достаточно новые – Brimstone 1 выпускают с 2005, Brimstone 2 с 2014. Ракета Brimstone 1 взрывается при непосредственном ударе или по радиосигналу с командой. Brimstone 1 и Dual Mode Brimstone 1 отличались системой наведения, тогда как у Brimstone 2 существенно возросла дальность – с 20 км до 60 км.

Характеристики ракет Brimstone

Портал "Милитарный" утверждает, что ракеты, которые получала Украина, были с активной головкой самонаведения. Запускали ракеты с грузовика. Также у Украины есть машины Wolfram под эти ракеты.

Ранее "Телеграф" рассказывал об использовании бомб JDAM-ER по Украине. В частности, ими уничтожили мост в Курской области.