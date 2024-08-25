"Тело может погибнуть, но душа с нами": мать легендарного пилота "Джуса" осуществила его мечту (видео)

Андрей Пильщиков был одним из лучших авиаторов Украины

Посидела за штурвалом самолета, на котором мечтал летать ее сын. В преддверии годовщины со дня гибели выдающегося украинского пилота Андрея Пильщикова (позывной "Джус") командующий Воздушными Силами Украины Николай Олещук выполнил обещание, которое дал матери Джуса в день прощания с погибшим героем.

Об этом Олещук сообщил в своем Telegram. Матери погибшего героя дали возможность побывать за штурвалом американского F-16, летать на котором мечтал ее сын.

"На церемонии прощания с Джусом я пообещал матери Андрея Пильщикова — Лилии Александровне хоть посидеть в кабине F-16, в самолете, на котором так мечтал летать ее Андрей. И я сдержал свое слово", — написал Олещук.

Андрей Пильщиков сделал многое для того, чтобы приблизить день передачи F-16 Украине. Он дал десятки интервью топовым медиа Соединенных Штатов, провел ряд встреч. Его действия совместно с действиями военно-политического руководства Украины дали толчок серьезному обсуждению передачи истребителей Украине.

"Это был мощный шаг к F-16, шаг к принятию решения… К сожалению, Джус совсем чуть-чуть не дождался своей командировки на обучение в Соединенные Штаты. И сегодня в кабине F-16 его мать. Она продолжает дело своего сына и делает все, чтобы наши крылья крепли".

Трагический день в авиации Украины

25 августа 2023 года произошла ужасная авиационная катастрофа. Во время боевого вылета пары Л-39 погибли сразу три украинских пилота: Вячеслав Минка, Сергей Проказин и Андрей Пильщиков (позывной "Juice").

Капитан Андрей Пильщиков был родом из Харькова. 8 лет жизни посвятил авиации. С началом великой войны имел более 500 часов налета. В частности, при выполнении боевых задач в сложных условиях обстановки.

Пилот Андрей Пильщиков "Джус"

Получил ряд государственных и ведомственных наград. Был мужественным, принципиальным, бескомпромиссным, всегда до конца отстаивал собственное мнение, активно выступал в западных медиа, в частности, в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16. В октябре 2023 года Джус должен был отправиться в США на обучение. Мечтал летать на F-16.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Запорожском направлении погиб экс-тренер "Киев-Баскет". Отдал жизнь за свободу Украины и ее народа от российских оккупантов.