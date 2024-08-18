ВСУ уничтожили еще один мост в Курской области и показали видео
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В сети появилось видео удара по мосту через Сейм на Курском направлении в РФ, где сейчас идут бои.
Соответствующий пост опубликовали в Воздушных силах Украины.
"Курское направление. Минус – еще один мост! Авиация Воздушных Сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей, что оказывает существенное влияние на ход боевых действий!", — говорится в сообщении.
Полный текст читайте на сайте "Телеграфа" в материале: "Разлетелся в щепки: появилось эпичное видео удара по мосту через Сейм в Курской области".