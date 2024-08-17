Растрогали всю общину: родители погибшего на фронте воина достойно почтили память своего сына (фото)

Несмотря на боль утраты, нашли в себе силы жить и помогать Силам обороны Украины

Приобрели шесть дронов для военных в память о своем погибшем на войне сыне. В селе Видинов, что на Прикарпатье, родители погибшего на фронте военнослужащего Руслана Голинатого растрогали общину своим поступком.

Об этом сообщает Снятинский городской совет. Сообщение сделали в своем Facebook.

"Сегодня, в церкви Успения Пресвятой Богородицы в селе Видинов на храмовый праздник собрались жители села, чтобы помолиться за всех, кто сегодня защищает украинские земли и почтить светлую память лучших сыновей своей Родины, односельчан, отдавших свою жизнь за свободу и независимость Украины. После праздничного Богослужения родители павшего защитника — Мария и Петр Голинати передали 6 квадрокоптеров военным 10 отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", — говорится в сообщении.

Несмотря на боль утраты, эти люди нашли в себе силы жить и помогать Силам обороны Украины, отметили в сообщении.

"Искренняя благодарность родителям Голинатого Руслана, а также всем родным павших защитников нашей общины, которые продолжают дело своих погибших родственников, помогают нашим Вооруженным Силам и делают все возможное ради нашей Победы", — заключили в сообщении.

Руслан Голынатый

Боец из Ивано-Франковской области Руслан Голинатый погиб 23 октября 2023 года в результате вражеского минометного обстрела. Мужчина родился в 1983 году. Жил в селе Видинов Коломыйского района.

Руслан Голинатый служил механиком. Свою жизнь отдал за Украину в жестоком бою в селе Ивановское Донецкой области.

К слову, ранее Телеграф рассказывал, что на фронте погиб известный украинский тренер: был против мобилизации, но пошел в ВСУ.