Советский танк с западной "начинкой": где воевал и как изменился словенский M-55S (видео)

В Украине танки получили дальнейшее обновление для боевых действий

Один из применяемых в Украине танков вызывает интерес знатоков военного дела. Речь о словенском танке M-55S. Он объединил советские традиции танкостроения с модернизацией западных технологий, ведь база этого танка Т-55.

О нем рассказал военный историк Андрей Харук для портала "Милитарный". Модернизация началась еще в середине 90-х и продолжалась до 2001 года. Источником технологий являлась израильская фирма Elbit.

Ходовая часть модернизирована минимально, однако вооружение и броня были глубоко переработаны. Пушка M-55S – 105-мм, британская L7 в израильском исполнении. У нее есть электроспуск, теплоизоляция, однако боекомплект сократился на 4 снаряда – до 39. Могут использоваться бронебойно-фугасные, кумулятивные и бронебойные оперенные подкалиберные снаряды.

Со вспомогательным вооружением не работали — спаренный пулемет 7,62 мм и зенитный пулемет 12,7 мм. Прицелы обновили для наводчика и командира, у них лазерный дальномер и ночное видение. Дополнительное бронирование – Super Blazer израильского производства. Установили также систему оповещения о лазерной наводке, связанную с системой постановки дымовой завесы.

Украина получила 28 танков M-55S в октябре 2022 года. Их замечали в разных бригадах. Они участвовали в боях под Кременной в Луганской области. Они появлялись в разных боях в 2023 и 2024 годах. В Украине танки дополнительно модернизировали — добавили защиту бортов блоками "Контакт-1" и "мангалами" — решетчатыми проткумулятивными экранами.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом интересном танке, который называют "самым редким на войне". Это одна из версий Т-72.