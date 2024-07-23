Пытался обстреливать позиции: ВСУ сбили российский боевой самолет (видео)
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Украинские зенитчики сбили вражеский самолет Су-25 в Донецкой области. Он в паре с другим Су-25 пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны.
Об этом сообщили в ОСУВ "Хортица". Отмечается, что это произошло на Покровском направлении.
"Благодаря точности, сноровке и профессионализму наших зенитчиков, сегодня российская авиация уменьшилась на один боевой самолет – на штурмовик Су-25", — говорится в сообщении.
К слову, в этом месяце воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко уничтожили уже второй штурмовик Су-25.
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