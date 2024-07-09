Дело не только в разрушениях: из "Охматдета" эвакуировали детей и персонал (видео)

Некоторые пациенты нуждаются в ежеминутном лечении

Из киевской детской больницы "Охматдет", которую обстреляла Россия, эвакуировали больных и персонал. Такое решение приняли из-за нехватки воды и электроэнергии.

Об этом сообщил заведующий отделением трансплантации костного мозга "Охматдета" Александр Лисица в эфире "Киев24". По его словам, последствия и масштабы повреждений от российской ракеты значительны.

"Наши некоторые пациенты нуждаются в ежеминутном и ежечасном лечении. Мы не можем позволить прекратить лечение на день-два и спокойно заняться эвакуацией", — говорит заведующий.

Поэтому после удара и оценки состояния помещений, кроме непосредственных разрушений, было выявлено отсутствие нормального водоснабжения и электроэнергии.

"Мы приняли решение эвакуироваться. Все коллеги нас поддержали. Наши пациенты вместе с персоналом переехали в медцентр на Петра Запорожца", — добавляет Лисица.

По словам заведующего, уже в 21:00 8 июля отделение заработало в штатном режиме, но в другом заведении.

Напомним, что в понедельник, 8 июля, Россия нанесла ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Тогда там находились около 600 пациентов и столько же людей, среди которых значительная часть — персонал. Также во время удара в больнице проходило две операции. Уже известно о более 50 раненых, большинство из которых – врачи.

По состоянию на 8 утра 9 июля, в результате вражеской атаки по Киеву погибло 27 человек, среди них 4 ребенка. Еще 117 человек пострадали, 7 - спасены.

Также "Телеграф" показал, как сейчас выглядит атакованный российской ракетой "Охматдет".