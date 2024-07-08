После ночной ракетной атаки в Украине объявлена масштабная тревога: в чем причина (карта)

Есть угроза для всех областей

В понедельник, 8 июля, по всей территории Украины, после ночной атаки РФ с бомбардировщиков ТУ-95 снова объявлена воздушная тревога. Россияне подняли в воздух истребитель МиГ-31К.

Об этом сообщают воздушные силы Украины. Там также сообщили, что зафиксирован взлет 5 бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ). Цель вылета пока неизвестна.

Мониторинговые каналы пишут, что в случае боевого вылета Ту-95 приблизительное время подлета к пусковым рубежам:

Саратовская область: 09:30 — 11:30;

Акватория Каспийского моря: 10:30 — 12:20.

Подлет ракет к воздушному пространству Украины: — 10:30 — 11:30.

Расстояние от авиабазы «Оленья» до границы Украины

Отметим, что истребитель, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", мог взлететь с аэродрома Саваслейка. Все области Украины находятся под угрозой.

Напомним, аэродром "Саваслейка" расположен вблизи села с аналогичным названием в Кулибакском районе Нижегородской области. До границы Украины – около 700 км. На аэродроме с конца 2021 года базируется сформированный в том же году полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Эти гиперзвуковые ракеты являются очень сложными целями для систем ПВО из-за высокой скорости полета (12350 км/ч).

Более подробно о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбивная" гиперзвуковая ракета "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Также "Телеграф" рассказывал, чем известен самолет ТУ-95, с которого атакуют Украину.